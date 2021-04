Auto belandt in kanaal in Moen, automobilist klautert zelf uit water

Kortrijk Coronacri­sis inspireert eventbu­reau Kapcon tot mars tegen borstkan­ker: “We mikken op 2 miljoen stappen in mei, wandel met ons mee”

16 april Het team van Kapcon ging de voorbije maanden vaak wandelen, om in de coronacrisis mentale rust te vinden en de gezondheid op peil te houden. Het eventbureau gaat nu nog een stap verder, door in mei mee te doen met De Roze Mars voor Pink Ribbon. Dat is een vzw die tegen borstkanker strijdt. Kapcon roept op om mee te wandelen. Individueel, in groep, bedrijven,… iedereen is welkom. “We mikken op 2 miljoen stappen in mei”, zegt zaakvoerster Ann-Pascale Mommerency. Er strijden nu zo’n 100.000 vrouwen tegen borstkanker in ons land.