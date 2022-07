Appartementen overhoop gehaald, sieraden gestolen

De feiten dateren van de nacht van zaterdag op zondag. Een bewoonster merkte bij haar thuiskomst, rond 1 uur, dat er was ingebroken in haar flat. Ze alarmeerde de politie. Alle kasten bleken doorzocht en er was ook behoorlijk wat schade aangericht in de flat. De daders gingen aan de haal met sieraden. Tijdens de vaststellingen merkt de politie dat er vlakbij ook een deur geforceerd is, in een flat waar op dat moment niemand thuis was. Ook daar bleek alles overhoop gehaald maar het is niet duidelijk wat er precies werd gestolen.