Albert Heijn dient aanvraag in om vestiging te openen in Kortrijkstraat, “Ook Jumbo zoekt locatie in Zwevegem”

“Het gaat om het pand waar vroeger nog een krantenwinkel was, en het perceel ernaast”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “In aanloop naar de aanvraag, heeft de keten al overlegd met onze dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, om te bekijken wat eventueel mogelijk is daar. Los van de bezwaren die eventueel ingediend kunnen worden of beroep dat aangetekend kan worden, zou een vergunning voor ten vroegste deze zomer zijn. Daarna is het afwachten hoe snel de keten werk wil maken van die nieuwe vestiging.”

Doutreluingne ziet niet meteen graten in de komst van een Albert Heijn. “Als gemeente kunnen we baanwinkels tegenhouden, of mastodonten zoals pakweg Ikea. Maar tegen een kleine vestiging van een supermarkt zie ik niet veel bezwaren. We zijn blij dat winkels mogelijkheden zien in onze gemeente. Daar kijken we trouwens niet van op: ook Jumbo is op dit moment aan het prospecteren in Zwevegem. Maar die winkelketen heeft een perceel nodig van minstens 6000m², dus die zoektocht verloopt iets moeizamer.”