Al 3000 tickets verkocht voor het festival Moen Feest

Kortrijk Dementeren­de zeventiger is indrukwek­ken­de oorlogscol­lec­tie kwijt, maar krijgt geen straf

Veertig vuurwapens en 150 bommen vond ontmijningsdienst Dovo in september 2018 in de onbewoonde woning van een zeventiger in Kortrijk. Voor dat wapenarsenaal moest hij zich voor de rechter verantwoorden, maar uiteindelijk kwam hij er maandag zonder straf vanaf. Zijn oorlogsverzameling is hij wel kwijt, want de rechter verklaarde die verbeurd.

28 februari