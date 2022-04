Aannemer laat aangereden flitspaal anderhalve maand liggen, een nieuwe komt er (voorlopig) niet

De aangereden flitspaal betreft het exemplaar dat ter hoogte van De Souterrain opgesteld staat met de camera in de richting van Zwevegem-Knokke. Eind februari sneuvelde ze maar sindsdien is er nog niks veranderd. “Op 1 maart hebben we een melding van het ongeval ontvangen vanuit ons district Kortrijk”, zegt Dirk Vanhuysse, woordvoerder van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). “Op 14 maart, nadat onze mensen van de dienst Verkeer, Wegsystemen en Telematica ter plaatse waren geweest om de situatie in te schatten, hebben we een aannemer gevraagd om de paal weg te nemen.”

Toekomst onduidelijk

Woensdag 27 april lag de kapotte flitspaal er echter nog troosteloos bij langs de kant van de druk bereden weg. “Dat verraste ons enigszins”, zegt Dirk Vanhuysse. “We hebben onmiddellijk contact genomen met de aannemer. Die gaf toe dat hij de paal inderdaad nog niet was gaan ophalen maar beloofde om daar nu snel werk van te maken.” Of er een nieuwe flitspaal in de plaats komt, is niet duidelijk. “Voorlopig gaan we de paal niet vervangen”, klinkt het bij AWV. “Misschien gebeurt dat later wel, maar het is te vroeg om daar uitspraken over te doen. Zo’n beslissingen worden altijd genomen in functie van het ruimer kader waarin maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar intussen rekenen we er wel op dat de weggebruikers zich op de Keiberg aan de maximumsnelheid zullen houden.”

Volledig scherm De aangereden flitspaal lag er woensdag al zowat anderhalve maand troosteloos bij, op de Keiberg in Heestert. © Hans Verbeke

Niet het eerste schadegeval

De flitspalen op de Keiberg doen sinds halfweg 2010 hun werk. Ze kwamen er omwille van het grote aantal verkeersongevallen, waarvan enkele ook met dodelijke afloop, in de buurt. De maximumsnelheid is er beperkt tot 70 kilometer per uur. Het is niet de eerste keer dat de nu gesneuvelde flitspaal werd aangereden. Ook in 2011 en 2012 gebeurde dat al.

