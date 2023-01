7 maanden cel en boete voor duo voor drugsbezit bij controle op Shellparking in Marke

Kortrijk Domein nabij Veemarkt krijgt nieuwe toekomst als groene buurt De Stokerie: “We garanderen vaste koopprijs woongele­gen­he­den”

Palend aan de Veemarkt — waar je lang geleden een likeurstokerij had — vatten binnenkort werken aan voor de nieuwe woonbuurt De Stokerie, met appartementen vanaf 245.000 euro en woningen vanaf 380.000 euro. Blikvanger wordt de binnentuin, zeg maar een oase in hartje Kortrijk. “Het is ons eerste project in Kortrijk”, zegt Matthias Vermeulen van vastgoedontwikkelaar Zabra. De Stokerie is een samenwerking tussen Zabra en Ablimmo.

