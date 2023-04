300 KSA’ers zochten en vonden vannacht slaapplek in Zwevegem tijdens hun Joepie-tocht

Geblind­doek­te standbeel­den zetten vraag tot klimaatac­tie kracht bij: “Kom de feiten onder ogen en kijk niet weg”

Zondag bij zonsopgang blinddoekten leden van Scientist Rebellion en Extinction Rebellion in ruim vijftien landen, van Panama tot Australië, tal van iconische standbeelden in steden, zoals ook in Kortrijk. De blinddoeken gaan hand in hand met borden met de boodschap: ‘Tell the Truth’ (‘Wees eerlijk’), ‘Face the Facts’ (‘Kom de feiten onder ogen’) en ‘Don’t look away’ (‘Kijk niet weg’).