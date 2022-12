30 jaar geleden pleegde Walter (56) al een ‘wonderbonenmoord’ in Zwevegem: “Hij sprak van moord en zelfmoord... terwijl iedereen nog springlevend was”

Kortrijk Iconische kersttruck van Coca-Cola komt naar Lunch Garden

De wereldwijd bekende rode kersttruck van Coca-Cola houdt een tournee langs de twaalf restaurants van Lunch Garden in België. De kersttruck staat op dinsdag 20 december van 10 tot 13.30 uur aan Lunch Garden in winkelcentrum Ring Kortrijk, aan de Ringlaan (R8) in Kortrijk.

9:30