24-jarige bestuurster overlijdt bij klap tegen vrachtwagen van marktkramer: “Ik kon het niet aan om te gaan kijken”

De marktkramer uit Kortrijk was zaterdagmorgen vroeg onderweg naar de zaterdagmarkt in Avelgem. In de Stijn Streuvelsstraat in Heestert werd hij plots verrast door een blauwe Peugeot. “De auto kwam uit de bocht en was aan het slingeren", vertelt Koen Glorieux, die enorm onder de indruk is van het ongeval. “Daarna is haar wagen tegen mij gebotst, ik kon een aanrijding niet meer vermijden. Ik wist meteen dat het heel ernstig was en kon het zelfs niet aan te gaan kijken. Ik heb wel onmiddellijk de hulpdiensten gebeld.”