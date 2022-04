20ste editie van Streekbierenfestival vindt plaats op 14 en 15 augustus

Door corona werd het jaarlijks event niet alleen in 2020, maar ook in 2021 afgelast. “Ook al mocht het, met beperkingen, wel in 2021 wel doorgaan, hebben we beslist om nog een jaartje te wachten. Een beperkt aantal bezoekers, mondmaskers,… dat zagen we niet zitten. Het Streekbierenfestival in Zwevegem willen we enkel organiseren zonder beperkingen. We hebben als alternatief streekbierenpakketjes verkocht met biertjes in van de 25 brouwerijen die in april 2020 al waren in geschreven.”