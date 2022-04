18-jarige bestuurster rijdt drie geparkeerde auto’s aan en legt positieve ademtest af

De amper 18-jarige bestuurster uit Moeskroen reed zondagavond iets voor 20 uur met haar grijze Opel Corsa in de Bellegemstraat in de richting van Zwevegem toen ze plots de controle over haar stuur verloor. De jongedame knalde tegen een betonblok langs de weg, daarna op een betonnen verkeersremmer met een haagje en reed daarna minstens drie geparkeerde auto’s aan. De schade was bijzonder groot, de brokstukken lagen verspreid over de hele rijbaan. Niemand raakte gewond, ook M. V. (18) uit Moeskroen kon zelf uit haar verhakkelde auto stappen. Al snel bleek de jonge vrouw gedronken te hebben, ze legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk tijdelijk ingetrokken. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van het ongeval.