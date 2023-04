16 maanden cel met uitstel voor man (50) die kennis opwacht met hamer na banale caféruzie

Sint-Arnoldus­park staat, ondanks ‘ravage’ door burgemees­ter, opnieuw in bloei: “Dat de groenen zich nu maar bekommeren om het park, ik trek er mij niets meer van aan”

De boshyacinten staan weer in volle bloei in het Sint-Arnolduspark in Anzegem en dat is nog net iets specialer dan andere jaren. Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) kreeg enkele maanden geleden heel wat kritiek over zich heen nadat een aannemer in zijn opdracht het park had opgeruimd en zo, volgens Natuurpunt, 30 jaar werk in één keer had weggeveegd. “Dat de groenen jongens zich nu maar bekommeren om het park”, verzucht de burgemeester, die de zaak nog niet helemaal verteerd heeft.