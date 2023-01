135 bomen in de Kapel Milanendreef worden gerooid en vervangen door nieuwe: “Jammer, maar het kan niet anders”

zwevegemDe 135 bomen in de Kapel Milanendreef worden volgende maand gerooid, en later dit jaar of volgend jaar vervangen door nieuwe. “De dreef is een echte natuurparel in Zwevegem, dus het is zeker jammer dat de bomen weg moeten. Maar het kan niet anders”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “De bomen zijn ziek en ze laten staan kan gevaarlijk zijn.”

De bomen in de Kapel Milanendreef zijn aan hun laatste weken toe, zo kregen een 60-tal bewoners te horen op een bewonersvergadering. “Na een bomenonderzoek blijkt dat drie vierde van de bomen doodziek is”, zegt burgemeester Doutreluingne. “Het laatste vierde is ook al ziek, en zal er binnen een kleine vier jaar sowieso even erg aan toe zijn als de andere. Ze rooien is de enige oplossing. Ze zijn helemaal rot van binnen, en bij een zware windstoot is de kans groot dat er een boom omvalt.”

Volledig scherm De bomen zijn beeldbepalend. © Henk Deleu

Blij is niemand met dat nieuws. “De Kapel Milanendreef is zonder twijfel de oudste en meest waardevolle dreef op het openbaar domein van Zwevegem”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Deze dreef werd in de loop van de tijd al enkele keren vernieuwd. Net na de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit voor de laatste keer en toen werden beuken aangeplant. Het is een echte natuurparel in Zwevegem, en de dreef is sinds 5 mei 2017 ook erkend als beschermd dorpsgezicht door Onroerend Erfgoed. We zijn dan ook niet blij dat we afscheid moeten nemen van de bomen. Maar het kan niet anders.” De bewoners hoorden het nieuws teleurgesteld aan, maar er was ook begrip voor de beslissing van het gemeentebestuur.

Er komen nieuwe bomen in de plaats. “De bomen worden volgende maand gerooid, en dit najaar of volgend jaar in het voorjaar worden nieuwe twijgjes aangeplant. Binnen 10 jaar zal het laangevoel opnieuw helemaal terug zijn. Dat duurt inderdaad even, maar volwassen bomen aanplanten, kost te veel geld: minstens 2000 euro per boom. We zullen dus wat geduld moeten koesteren.”

Welke soort bomen er komen is nog niet beslist. “We hadden lindebomen in gedachten, maar bewoners lieten weten nog een aantal bezwaren hiertegen te hebben. We zitten de komende weken nog samen met een werkgroep om de uiteindelijk bomsoort te bepalen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.