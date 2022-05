1 ticket kopen, 1 ticket gratis: het wérkt voor Moen Feest: “Met 16.000 bezoekers hebben we ons doel bereikt”

Aanvankelijk was het een eendagsfestival, maar dit jaar koos Moen Feest om er voor het eerst een vierdaagse van te maken. De organisatie slaagde erin om bij aanvang van het festivalseizoen een heel gevarieerde affiche vol te krijgen, met grote namen als James Blunt, De Mens, Bazart, Mooneye, Metejoor en Regi.

Echte omzet

Medeorganisator en woordvoerder Niko Vanderschelden is heel tevreden. “We kregen in totaal een kleine 16.000 bezoekers over de vloer.” Aanvankelijk zag het er minder goed uit, nadat bleek dat de ticketverkoop fel tegenviel. De organisatoren lanceerden daarom een 1+1-ticketactie voor de eerste drie dagen van het evenement. Wie een kaartje kocht, mocht gratis iemand meebrengen. “De ticketverkoop bezorgde ons enkele slapeloze nachten, maar het is uiteindelijk goed gekomen. Net na de lancering van de actie kregen we heel veel respons, zodat het vertrouwen groeide. We wilden absoluut minstens 15.000 bezoekers en dat aantal hebben we bereikt. Het initiatief legde ons geen windeieren. Uiteindelijk is het belangrijk dat je mensen op het terrein krijgt, want daar wordt de echte omzet gemaakt.”

Volledig scherm Maxim Decramer (met pet) samen met familie en vrienden: "Het zou voor iedereen jammer zijn geweest als er te weinig publiek zou zijn." © Henk Deleu

“Waarom we tot een 4-daagse festival uitgroeiden? Een half jaar geleden kregen we het aanbod om James Blunt te brengen, maar hij kon enkel op donderdag”, zegt de woordvoerder. “Omdat de infrastructuur er dan toch staat, konden we evengoed wat uitbreiden. Het feit dat we onze artiesten op alle vlak goed soigneren, zorgde ervoor dat het geen probleem was om onze affiche mooi vol te krijgen. We mikken op verschillende doelgroepen en dat is wellicht onze sterkte. Je treft hier een heel verscheiden publiek aan, van rockers en tot families met kinderen die hun eerste festivalstapjes wagen.”

Quote Veel inwoners zijn betrokken bij het festival. De mensen zijn trots dat ze dit mogen meemaken in hun dorp Niko Vanderschelden

De betrokkenheid van de inwoners van Moen is groot. “Mensen zijn trots dat ze dit muziekfestival mogen meemaken in hun dorp. Veel inwoners zijn betrokken bij het festival. Velen komen naar het muziekevent, maar er zijn er ook veel die helpen of sponsoren. Het lijkt misschien een detail, maar bezoekers zijn bijvoorbeeld heel tevreden met de toiletten die altijd proper zijn. We zijn heel trots op wat we doen en het is in ieder geval de bedoeling om volgend jaar opnieuw een mooie affiche samen te stellen.”

Goede oplossing

Maxim Decramer (29) uit Moen zakte samen met vrienden en familie twee dagen af naar het event. “Het is een heel tof opzet”, zegt de twintiger. “Mijn vriendin komt vandaag (zondag, red.) om Metejoor en Regi te zien, maar ik kom eigenlijk meer voor de sfeer en om een pintje te drinken. Vooral de Sint-Bernardustent is wel fijn.” De 1+1-ticketactie kan Maxim wel bekoren. “De organisatoren doen hun best om het hier echt voor iedereen heel aangenaam te maken. De draaimolen en de bars creëren een leuke sfeer. Voor een gemeente als Moen is dit festival een hele meerwaarde. Het zou voor iedereen jammer geweest zijn als hier minder publiek aanwezig was, dus de 1+1-actie was wel een goede oplossing”, aldus Maxim, die deze zomer nog naar een muziekfestival in Amsterdam en naar het Balaton Soundfestival in Hongarije gaat. “En we pikken ook wel nog wat mee in Vlaanderen, we zien wel.”

