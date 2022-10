Zwalm pakt waterproblematiek verder aan

“Enkele maanden geleden werd al een stuk van Rekelberg onder handen genomen. Nu was het aan het gedeelte dat het dorp verbindt met de Hooglaan”, licht schepen van Openbare Werken Peter Van Den Haute (N-VA) toe. “Op de helling werden op verschillende plaatsen aanpassingen gedaan. In het verleden was het vaak zo dat het water van de hogere landerijen via de weg ongehinderd naar beneden stroomde en daar zorgde voor nog meer wateroverlast. Zowel beneden, in het midden als boven werden nu extra maatregelen getroffen: extra rioolkolken en afvoergoten moeten het water sneller via de riolering afvoeren. De grootste watermassa proberen we boven al op te vangen. Daar werd ook nog eens een stuk oude gracht opnieuw opengemaakt en kwam er een extra buffer met keermuur op het diepste punt. Een recent zwaar onweer was de eerste test en alles bleek prima te werken. Een dikke pluim voor de mensen van onze technische dienst die de werken volledig in eigen beheer hebben uitgevoerd”, besluit schepen Van Den Haute.