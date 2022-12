Zwalm haalt de #sportersbelevenmeer-award 2022 binnen

Lokale besturen die #sportersbelevenmeer-stad (of gemeente) willen worden, moeten voldoen aan minimum vier van de volgende zes criteria: sporten zonder drempels, sportief gezin, georganiseerd sportaanbod, sportieve school, sportieve werkplek en sportieve vrije tijd. Zwalm wist deze criteria af te vinken en mag zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. “Ook vorig jaar mochten we de Award al meenemen naar huis. En daar zijn we als kleine gemeente best wel fier op", reageert schepen van Sport Peter Van Den Haute (N-VA).