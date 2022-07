Zwalm bindt de strijd aan met schadelijke planten: de invasieve exoten

Schepen van Natuur Francia Neirinck (voorZwalm) wil deze uitheemse en snel overwoekerende planten op een intensieve en handmatige bestrijden want ze zijn gevaarlijk voor de mens.Het sap van de reuzenberenklauw bijvoorbeeld kan bij contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaken. Door de planten te maaien en/of uit te trekken tracht de gemeente de populatie op termijn uit te roeien. “De nodige budgetten werden uitgetrokken, er werd een bestek uitgeschreven en de inventarisatie is aan de gang. Ondertussen is de uitvoering van dit bestrijdingsplan al volop merkbaar op het terrein. We opteren voor een milieuvriendelijke aanpak. Sommigen pleiten voor een chemische aanpak, maar tot op heden is niet bewezen dat die betere resultaten oplevert” zegt de schepen.