Winterwonderland in BS De Zonnewijzer voor Warmste Week

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm Politie en rusthuizen werken nauwer samen om dementeren­de vermisten sneller terug te vinden

Woonzorgcentra in Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm gaan samenwerken om beter voorbereid vermiste personen met dementie of dwaalgedrag terug te vinden. De ondertekening van het protocol gebeurde in aanwezigheid van Alain Remue van de Cel Vermiste personen. “Snel handelen is vaak cruciaal”, benadrukte hij.

6 december