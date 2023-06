WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zwalm

NET OPEN: Vader en zoon verhuizen met Bistro L'amuse naar Sint-Lie­vens-Hou­tem

Steven (51) en Hoby (29) Van Grembergen zijn met hun Bistro L’amuse verhuisd naar Sint-Lieven-Houtem. Ze brachten hun restaurant onder in het pand waar tot voor kort New Soetebeke gevestigd was.