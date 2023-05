WEER. Temperatuur gaat omhoog in Zwalm

Michaël wil 7 keer Col des Saisies op voor Kom Op Tegen Kanker: “Met verkoop van barbecue­pak­ket het startgeld verzamelen”

Voor het tweede jaar op rij slaan Michaël Van Audenhove uit Brakel en Eva van De Streekboetiek uit Herzele, de handen in elkaar om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Met de verkoop van BBQ-pakketten wil Michaël voldoende geld inzamelen om in september te kunnen deelnemen aan de eerste editie van “De Col op” voor Kom op tegen Kanker.