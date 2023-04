WEER. Overwegend bewolkt weer in Zwalm vanochtend

Geen Vlaamse Robin Hood, sadist of bendelei­der, maar een ‘kleine’ crimineel: 300 jaar later vertellen infozuilen het leven van Jan De Lichte

Het levensverhaal van Velzekenaar Jan de Lichte blijft tot de verbeelding spreken, ook nu nog. Op 7 april, dag op dag 300 jaar nadat hij het levenslicht zag, huldigt Zottegem de nieuwe toeristische zuilen in langs het Jan de Lichtepad. Nee, Jan de Lichte was geen Vlaamse Robin Hood die stal van de rijken en de buit met de armen deelde, zoals Matteo Simoni zijn personage neerzet in de prestigieuze Streamz-serie. Maar wie was hij dan wel?