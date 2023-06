WEER. In Zwalm heldere ochtend

Zwakbegaaf­de Matthias (29) werd slachtof­fer van zinloos geweld: dader en man die alles filmde, blijven in de cel

De zwakbegaafde Matthias (29) uit Evergem werd begin april door zijn zogezegde vrienden in de val was gelokt en in het ziekenhuis geslagen. De dader, een 23-jarige man uit Zottegem, kon snel opgepakt worden. Ook een tweede dader, de 57-jarige handlanger die alles filmde, werd gearresteerd. Hun aanhouding werd nu voor de tweede keer verlengd. “Hij wordt stilaan terug de oude, maar toch hebben we schrik voor wat de toekomst zal brengen”, vertelt de zus van Matthias.