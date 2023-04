WEER. Helder weer in Zwalm vanochtend

Provincie plant enten van twee monumenta­le bomen op Vlaamse Ardennen­dag: erfgoed van hout krijgt nieuw leven

Op zondag 16 april is het Vlaamse Ardennendag. Als inspirerende plek waar natuur, landschap en erfgoed samenkomen, is het Kasteel Van Lillare in Sint-Maria-Oudenhove dit jaar de gekozen locatie. In het kader van haar erfgoedbomenproject plant de Provincie er zondag twee enten aan van evenveel monumentale bomen uit de Vlaamse Ardennen.