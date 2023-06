WEER. Helder in Zwalm vanochtend

Zottegem formuleert negatief advies op ontwerp beleids­plan Oost-Vlaanderen

Op 3 juli wordt aan de Zottegemse gemeenteraad een negatief advies voorgelegd over ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Dat plan wil onder meer ruimte maken in de provincie en het wonen vooral concentreren in kernen en steden.