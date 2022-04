Vrije spelnamiddagen voor kinderen met aandacht voor fauna en flora

“We voorzien allerlei kookgerief zodat ze papjes kunnen brouwen of koekjes bakken met planten, aarde en water”, zegt Karel De Vuyst. Karel speelt in op wat kinderen zelf ontdekken in de natuur. Met zoekkaarten tracht hij hun interesse voor namen aan te scherpen. De mama’s en de papa’s kunnen rustig iets drinken op het terras. De ouders blijven in de buurt van hun kinderen. “Wie iets wil mee brengen, op deze woensdagen, om te tonen aan anderen, zeer graag. Zonder schade te berokkenen aan wat toonbaar is. Indien mogelijk stellen we het ten toon op onze toontafel op het eerste verdiep. We trachten er iets interactiefs van te maken. We vragen andere bezoekers, wat nog niet op naam werd gebracht, mee te benoemen”, besluit Karel.