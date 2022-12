Vrije Basisschool De Vlinder Zwalm zorgt voor warme kerstsfeer.

Brakel/Dendermonde/Lede Theater­stuk over armoede brengt levensver­haal van Caro (58): “Hopelijk kan het anderen helpen”

Op een quasi lege scène met enkel actrice Stefanie Moens uit Dendermonde, tien stoelen en een kubus werd dinsdagavond in GC De Volkskring in Lede het aangrijpende armoedeverhaal ‘De kansendans’ boek gebracht. Het gelijknamige boek werd geschreven door armoededeskundige Caro Bridts uit Brakel en vertelt op een prachtige manier hoe het is, voelt en wat de gevolgen zijn van opgroeien in armoede.

14 december