Vlaamse Molendag: ook Zwalmmolen doet mee

De provincie Oost-Vlaanderen is bijzonder trots op haar molenq. “We investeren erin om ze te onderhouden en terug te laten werken. Want een malende molen heeft het meeste garantie op voortbestaan. Er is opnieuw interesse in hun bio-meel. Molendag op 24 april is de ideale gelegenheid om er alles over te horen van de molenaars zelf", zegt gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed An Vervliet. De Zwalmmolen in de Rekegemstraat is vrij te bezoeken tussen 10 en 17 uur. Het waterrad en de kleine waterkrachtcentrale van de Zwalmmolen zijn in herstelling, maar ter vervanging is er een mechanische molen aanwezig om meel te malen. Er is ook een bakdemonstratie en je kan een streekbier proeven. Er is in de omgeving ook een vistrap aangelegd. Hoe dit er uit ziet, kan de molenaar jou uitleggen.