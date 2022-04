U15 van SK Munkzwalm kampioen

Sint-Blasius-Boekel De 'nieuwe helling' in het parcours van De Ronde: de Marl­borough­straat in Sint-Blasius-Boe­kel. “Misschien wel de mooiste plaats van de streek”

De Marlboroughstraat in Sint-Blasius-Boekel (Zwalm) staat zondag voor het eerst in de kijker als helling tijdens de 105de Ronde Van Vlaanderen. Naast de Paterberg of de Oude Kwaremont is de Marlboroughstraat wel een vreemde eend in de bijt als naam voor een bult in de Vlaamse Ardennen. Wij gingen wandelen met Matthijs Verschraegen van Heemkundekring Zwalm om de geschiedenis van de straat te achterhalen en te kijken wat er te beleven valt. Meer over de Ronde van Vlaanderen vind je in dit dossier.

