U15 van FC Munkzwalm kampioen

MAARKEDAL Beschermde vierkant­hoe­ve Schaliën­hof komt in aanmerking voor premie in het kader van het relancepro­ject Erfgoed en Wonen

De vierkanthoeve Schaliënhof in de Hasselstraat in Maarke-Kerkem wordt omgebouwd tot een woongemeenschap met respect voor de erfgoedkarakteristieken. Het project komt daarom in aanmerking voor een premie van Vlaams minister Mathias Diependaele (N-VA) in het kader van zijn relanceproject rond erfgoed en wonen. Op uiterlijk 1 december valt daarover een beslissing.

29 maart