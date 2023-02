Spaghetti bij N-VA Zwalm

MERELBEKE Interesse in een job bij de brandweer? Kazernes rond Gent werven vrijwilli­gers aan

De brandweer is op zoek naar extra vrijwilligers in verschillende gemeenten rond Gent. Van Melle over Deinze tot in Zelzate. “Je gaat een stevig engagement aan, dus je motivatie moet goed zitten”, klinkt het bij de zone. Wie zich aan een oefensessie wil wagen, kan op 18 februari terecht in de kazerne van Merelbeke.