Rozebeke haalt paarden van stal voor ruiterommegang

MAARKEDAL/RONSE Eerste rit van wielerron­de Baloise Belgium Tour komt aan in Loui­se-Ma­rie: er is een feestje voorzien maar ook veel verkeers­maat­re­ge­len

Op woensdag 15 juni ligt de aankomststreep van de eerste rit in de Baloise Belgium Tour in Louise-Marie. Er worden ook vier plaatselijke rondes gereden van in totaal 80 kilometer. Veel wielerplezier dus in Maarkedal en dit keer zonder mondmaskers.

14 juni