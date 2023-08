ONWEER­STAAN­BA­RE DRANG. “In welk hoerenkot hedde gezeten?”: Herman mag van Maria, die zijn moeder had kunnen zijn, niet op café

Wanneer de 62-jarige Maria Van Der Seype in 1977 vermoord teruggevonden wordt in haar eigen kolenkot in Aalst, gaat haar 35 jaar jongere minnaar Herman Wauters meteen door de knieën. Dat hij alles van haar kreeg en uitspraken doet genre “bij haar moest ik niet werken”, laat zijn aura niet stralen. Maar dan komt het proces. Dan komt Jef Vermassen. Dan komt het applaus van een hele zaal. “Ge beseft het nog niet helemaal, hé jongen?”