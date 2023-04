Open Vld Zwalm trapt kiescampagne af

Vrachtwa­gen­chauf­feurs rijden zich vast en veroorza­ken schade aan wegdek en woningen: “Niet de signalisa­tie is het probleem, wel het respecte­ren ervan”

De langdurige grote wegenwerken aan de Ronsesestraat veroorzaken in de naburige straten veel hinder. Met name in de Huttestraat en Zwalmstraat regent het klachten over zwaar verkeer dat zich daar vastrijdt en veel schade berokkent.