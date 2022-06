Open Vld wil communicatiecharter voor werken op openbaar domein

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van lichtshow met 600 vuurstok­jes tot wandelen tegen cyberpes­ten: Onze weekend­tips voor de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

De weersvoorspellingen zien er goed uit voor komend weekend, dus er is geen reden om thuis te blijven. Er valt bovendien weer heel wat te beleven in onze streek: van een lichtshow met 600 vuurstokjes in Aalst over een wandeling tegen cyberpesten in Ninove tot een 32 kilometer lange ommegang rondom Ronse.

10 juni