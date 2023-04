Ontbijten in de Boembekemolen

Van 146 tot bijna 5.000 euro om Ronde van Vlaanderen te volgen: vips geven veel geld uit om renners soms maar één keer te zien

Met 12.000 zijn ze zondag: de ‘very important persons’. Zij bevolken de ellenlange witte tenten langs de hotspots van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Een dag lang Vlaamse kermis voor een niet zo zacht prijsje. 300 à 400 euro neertellen voor ‘een verfijnde lunch met open bar’ is geen uitzondering. Nog interesse in een last minute ticket? In 2024 zijn er nog kaartjes vrij. En zelfs daarvoor zal u snel moeten zijn. Een overzicht.