Motorrijder (45) overleden na zware aanrijding op Zottegemsesteenweg in Roborst

Vlaamse Ardennen In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen: tweevoudig winnaar Peter Van Petegem (50). “We zouden in de Vlaamse Ardennen nog veel meer met de koers kunnen doen”

13 oktober Wielerfans zitten er al maanden op te wachten maar zondag is het zover: de Vlaamse hoogmis van het wielrennen. Met zes maanden vertraging krijgt de Ronde van Vlaanderen alsnog haar apotheose in de Vlaamse Ardennen. Zonder publiek dit jaar maar daarom niet minder beklijvend. In een vijfdelige reeks blikken we vooruit op Vlaanderens Mooiste. Vandaag stoppen we bij tweevoudig winnaar Peter Van Petegem, net vijftig geworden. “Fietsen doe ik nog amper”, bekent hij. Maar met twee koersende zonen en ook op zakelijk vlak blijft “Zwarten van Brakel” met het wielrennen verbonden.