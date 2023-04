Montmarktje in en rond kerk van Roborst

LEVENSVER­HAAL. “Tom wuifde ons uit met een grote glimlach. De volgende ochtend vonden ze hem dood in de Molenbeek”

Tom Verlinde (45) uit Balegem (Oosterzele) was goedlachs, maatschappelijk geëngageerd en fier op zijn uniform als onderstationschef van Gent-Sint-Pieters. Maar maandagochtend werd hij dood teruggevonden in de Molenbeek aan de rotonde in het dorp. Op amper enkele honderden meters van zijn stamcafé waar hij de avond voordien zijn vrienden had uitgewuifd. Vrienden en familie hielden donderdagavond een stille wake. “Het zal hier in de wijk nooit meer hetzelfde zijn.” Een portret van een graag geziene man.