Mare (12) slaapt zes maanden in boomhut om ziekte van haar zusje (10) onder de aandacht te brengen: “Het duurde bijna drie jaar voor we wisten wat ze had"

Mare Van Hove (12) uit Munkzwalm slaapt sinds deze week in een boom. “Hiermee wil ik aandacht vragen voor kinderreuma. Ik hoop de actie zes maanden vol te houden. In die periode kunnen kinderen mij voor een kleine financiële bijdrage gezelschap komen houden. De opbrengst gaat naar de vereniging van Ouders van Reumakinderen en -Adolescenten", zegt de tiener. Wij gingen eens binnenkijken in haar nieuwe slaapkamer.