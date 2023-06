La vie en rose sluit schooljaar De Zonnewijzer af

Duizenden facturen niet betaald: stad Zottegem heeft bijna 3,5 miljoen euro tegoed van wanbeta­lers

Maar liefst 3,5 miljoen euro. Dat is het gigantische bedrag dat stad en OCMW Zottegem hebben aan openstaande en dus onbetaalde facturen. “Bijna 10% of 331.739,37 euro is het gevolg van een faillissement of een vereffening. Het is dus uiterst onzeker of we dat volledige bedrag nog kunnen innen", zegt schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V). Maar wat met de andere openstaande vorderingen?