Kunst & Zwalm stippelt kunstroute uit van 5 kilometer

Mijnenergie De tien duurste aardgaspro­duc­ten vertegen­woor­di­gen 53% van de volledige markt: steeds minder gezinnen wisselen van energiele­ve­ran­cier

Het voorbije jaar stapten 18% minder gezinnen over naar een andere energieleverancier, en ook in 2023 zet die trend zich verder. Het lijkt er dus op dat de volatiele prijzen tot behoudsgezindheid leiden, zo ziet Mijnenergie.be. Dat is een opmerkelijke vaststelling, aangezien de federale energieregulator CREG recent wees op het bijzonder hoge verschil tussen de duurste en goedkoopste tarieven op de markt.