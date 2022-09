Klavertje Acht wint Zwalmgames Junior

Zwalmgames Junior werd een onvergetelijke strijd waarbij de kinderen heel wat moed, kracht, inzicht, creativiteit en doorzettingsvermogen aan de dag legden. Zo leerden de kinderen in sneltempo een drone besturen, maakten ze de meest originele kunstwerken in karton en trokken ze op eigen kracht een auto voort. De presentatie was in handen van Showbizz Bart en veldreporter Kelly, die voor de nodige sfeer zorgden. De jury met onder meer Nicky Evrard, doelvrouw bij de Red Flames, had het niet makkelijk. Team Klavertje Acht kon uiteindelijk de overwinning in de wacht slepen en nam de duurzame wisselbeker mee naar huis.