Kamperstraat week afgesloten voor werkzaamheden

Wat te doen in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek dit weekend: van kinderani­ma­tie en optredens in Aalst tot zoektoch­ten in Oudenaarde

Nog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Wordt het wandelen in Herzele, fietsen in Oudenaarde of een museumbezoek in Velzeke? Dit zijn onze vijf tips voor het weekend in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek.