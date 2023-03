Insectenhotels op twee Zwalmse begraafplaatsen

Met de insectenhotels wil de gemeente het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand houden. “Het zijn immers geschikte onderkomens voor nuttige insecten zoals lieveheersbeestje die helpen bij de bestrijding van bladluizen of voor bepaalde bijensoorten die essentieel zijn bij de bestuiving van onze groenten en fruit. De keuze voor Dikkele en Meilegem is uiteraard geen toeval: hier is ook nog ruimte voor een zone met inheemse bloemen. Die worden binnenkort gezaaid. De insectenhotels en bloemenweides zijn alweer een stap in de vergroening van onze begraafplaatsen. Die willen we laten evolueren naar echte begraafparken, waar rust, sereniteit en bezinning centraal staan", zegt schepen Peter Van Den Haute.