Infosessies gebruik AED-toestel

“Op onze sportsite hangen er twee zo’n toestellen”, legt schepen van Sport Peter Van Den Haute (N-VA) uit. “Eén in de inkomhal van de sporthal en één aan de buitenkant naast het speelpleintje. De toestellen werden in 2020 al geïnstalleerd, maar door de pandemie konden we nog geen vormingssessies organiseren. Een AED is een toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Recent werd in Zottegem zo nog het leven gered van een 14-jarige voetballer. Het gebruik ervan is eenvoudig, maar op momenten dat iedere seconde telt, kan je dit beter al even hebben geprobeerd. Vandaar dus deze lessenreeks. Een les duurt niet langer dan een kwartiertje en is volledig gratis. Je kan inschrijven en bij voorkeur een tijdstip doorgeven via 055/48.05.56 of sportdienst@zwalm.be. De lessen vinden plaats in de sporthal tussen 16.30 en 18 uur”.