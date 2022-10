Infoavond over open ruimte in Vlaanderen

Je kan er de afgelopen jaren niet omheen. Ruimtelijke ordening en ontwikkeling zijn actueler dan ooit. Wat is nu, uitgaande van de Strategische Visie Beleidsruimte Vlaanderen, de concrete doelstelling van de Vlaamse Regering? U komt het allemaal te weten op deze avond. Ingo Luypaert, medewerker van het kabinet van Bart Somers was nauw betrokken bij de totstandkoming van de strategische visie en loodst u doorheen de teksten van het beleidsplan. “Deze inzichten bieden ongetwijfeld inspiratie om ook na te denken over hoe het beleidsplan binnen onze gemeente in de praktijk kan worden omgezet", zegt gemeenteraadslid Matthijs Verschraegen. Inschrijven kan via zwalm.openvld@gmail.com.