IN BEELD. Koppel uit Rozebeke maakt miniatuurversie van Hobbitdorp uit The Lord of the Rings: “Voor een exacte kopie is ons huis te klein, maar we zijn tevreden met het resultaat”

RozebekeNaast tuinieren houden Mieke (58) en haar man Jan Bastiaens (60) uit Rozebeke er wel een heel opmerkelijke hobby op na. “We zijn verzot op miniatuur en liefst van al maken we kopieën van bestaande dingen. Ons laatste bouwwerk was een huzarenstukje maar ons Hobbitdorp uit The Lord of the Rings is echt een pareltje geworden", zegt het koppel trots. Wij gingen kijken.