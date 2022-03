Grote lenteschoonmaak in Zwalm

HOREBEKE Primeur: Vlaams minister Demir erkent privébos aan de Schamperij als natuurre­ser­vaat

Eigenaar Raoul D’Hoossche uit Mater is blij met de erkenning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De komende 25 jaar zal de natuur absolute voorrang krijgen in het bos. De 74-jarige eigenaar streeft al zijn hele leven naar meer open bos en meer toegankelijkheid voor het publiek. “Ik ben zeer fier op deze erkenning als natuurreservaat van de Schamperij, waar ik me jarenlang heb voor ingezet.”

9 maart