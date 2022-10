Groepsaankoop stookolie Vooruit Zwalm groot succes

Oudenaarde/Eine Discussie tussen stad, gewest en aannemer: moet pas vernieuwde Graaf Van Landast­straat in Eine weer open om bult uit wegdek te halen? En wie betaalt?

Wat is er fout gelopen bij de heraanleg van de Graaf van Landaststraat in Eine, waardoor er in het wegdek een grote bult is ontstaan? Die vraag is momenteel voer voor discussie tussen de stad, gewest en de aannemer. Moet de straat weer open om het asfalt toch nog effen te krijgen? En wie betaalt dan de rekening om de intussen berucht geworden ‘molshoop van Eine’ weg te krijgen?

