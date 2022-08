Gratis en persoonlijk advies voor duurzaam bouwen en renoveren

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is het noodzakelijk stevig in te zetten op woningrenovatie. “De verwarming van onze huizen is verantwoordelijk voor bijna een derde van onze C02-uitstoot. Bovendien schieten de energieprijzen pijlsnel de hoogte in. Het doel van de actie is dan ook om duurzaam en onafhankelijk bouwadvies en gratis renovatiebegeleiding op maat mogelijk te maken voor geïnteresseerde Zwalmenaren met concrete (ver)bouwplannen. Dit is een zeer effectief instrument om bouwprojecten werkelijk meer energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen we alvast inbrengen via het lokaal Energie- en Klimaatpact waarvoor we eerder al subsidies toegewezen kregen”, zegt schepen Francia Neirinck (voorZwalm/Groen). Alle informatie en het aanvraagformulier kan men terugvinden op www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies/renovatieadvies.