Fiets- en wandelhappening in De Bolster

Sofie Delporte werkte vijf jaar aan eerste misdaadro­man: “Alain Remue van Cel Vermiste Personen gaf me plots een heel andere richting”

Een niet-alledaagse misdaadroman ligt vanaf deze week in elke Vlaamse boekhandel. Sofie Delporte uit Merelbeke, die bibliothecaris is in Gavere, werkte er vijf jaar aan. “De uitgeverij is zo enthousiast, dat ze al een vervolg wil. Ik ga mijn schrijftempo moeten opdrijven”, beseft ze.